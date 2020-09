Brânwacht en bisteambulânse rêde swan yn Drachten

It ambulânsepersoniel koe net goed by de swan komme en rôp de help yn fan de brânwacht fan Oerterp. De brânwacht hat de grutte fûgel gau út de reiden weihelle.

Nei alle gedachten hat it bist in sykte ûnder de lea en is er dêrom sa min. It personiel fan de diereambulânse hat de swan nei de Fûgelhelling yn Oerterp brocht.