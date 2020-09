Earnewâldster skûtsje wol takom jier yn 'bubbel' foar kampioenskip sile

Gerhard Pietersma: "Der binne meardere mooglikheden. Wy as bemanning fan Earnewâld hawwe betocht om yn in bubbel te gean. Teste litte, freed of sneontemoarn oan board gean, en dan ús sels rêde oan board. Der sit in waskmasjine en alles oan board, dus wy kinne ús rêde. Je moatte gewoan 14 dagen oan board bliuwe, sels it iten regelje. Je hoege net oan wâl te gean. Fuotballers, de Formule 1, de Tour de France, alles sit yn in bubbel. Dit soe foar it skûtsjesilen ek in mooglikheid wêze."

Taskôgers

De takôgers foarmje wer in oar ferhaal, neffens Pietersma. "Wy as bemanning binne ferantwurdlik foar it silen, net foar it publyk. It publyk yn boatsjes sit al 1,5 meter útinoar. Foar op de wâl soest it ôfsette kinne sa't minsken der net komme meie, dat kin mei in Algemene Plaatselijke Verordening."

De skûtsjeskipper wol mei de bemanning in plan opstelle. "Dit wolle wy ek toetse litte troch de Veiligheidsregio, en dan sjen hoe fier oft de rest wol. Ek al dogge der mar seis mei, dan wurdt der yn elts gefal syld. De rest moat it fansels ek wolle, ik wit net hoe't sy der oer tinke, mar dit is yn elts gefal in wize."