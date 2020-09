Krityk op Ljouwerter gemeenteried: "Gjin fisy op kultuer"

Sa komme stedsskouboarch De Harmonie en poppoadium Neushoorn struktureel jild tekoart. Tagelyk fielt de gemeente druk om de neilittenskip fan kulturele haadstêd net ferdampe te litten en dêr is ek ekstra jild foar nedich, mar dat wurdt in swiere dobber. Lykas in soad oare gemeenten hat Ljouwert it finansjeel dreech. De gemeenteried moat kieze út trije senario's: litte sa as it is, de basis op oarder of ek noch gean foar de neilittenskip fan kulturele haadstêd.

Earst Hippo, doe Romein en no Neushoorn

De diskusje yn de gemeenteried docht Oeds Westerhof tinken oan de film Groundhog Day. Westerhof wie belutsen by Kulturele Haadstêd en rint boppedat al hiel wat jierren mei yn de Fryske kultuerwrâld.

"It is eltse kear wer deselde diskusje: earst mei Hippo, doe mei Romein en no mei Neushoorn en it jildt ek foar De Harmonie. Der is krekt te min jild om goed funksjonearje te kinnen en de ried hat der net mear jild foar oer. Dat is skande, want der is in soad jild yn ynvestearre. Der soe diskusearre wurde moatte oer hoe't we dizze plakken sa goed mooglik brûke kinne yn plak fan de jildpine. Ik hoopje dat de gemeenteried dizze diskusje no einlik ris trochbrekke kin."