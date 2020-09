Telefoansteuring wer oplost: Meldkeamer wer berikber

Der wie tiisdeitemoarn koarte tiid in lanlike telefoansteuring. Dêrtroch wiene ek de 088-nûmers en it plysjenûmer 0900-8844 (dat foar net-spoedgefallen is) net te berikken. It neednûmer 112 wie wol te berikken. Dus de Meldkeamer Noard-Nederlân frege minsken by need 112 te beljen. De steuring is yntusken wer oplost.