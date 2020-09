De bouw van de Leeuwarder veemarkt begint: maatwerk op De Hemrik

Andries Kingma van de stichting is er over te spreken dat de bouw voortvarend gaat. "We hadden niet gedacht dat het zo snel zou gaan met de bouw, misschien zit de 40ste paal er al in. Ze zijn nu bezig met een hal vóór de bestaande hal. Die is 2.000 vierkante meter, maar dat is te klein voor het vee dat we hier krijgen. Dus er komt 1.000 vierkante meter bij, zodat het vee kan worden gelost. De hal wordt op een moderne manier ingericht, dat is goed voor mens en dier."

Inrichting op maat

Eerder zat er op de locatie aan de Siriusweg een ander bedrijf. "Hier zat een distributiecentrum in voor meel, wij bouwen daar eigenlijk op voort. Niet met meel, maar met de distributie van dieren." Het is volgens Kingma straks een betere plek dan de oude locatie. "Het is groter, maar nog belangrijker: het is praktischer. Vanaf 1963 zat de markt al bij het WTC. Daar moesten wij ons altijd aanpassen, hier hoeft dat minder. We kunnen het helemaal voor onszelf inrichten, bijvoorbeeld met klimaatbeheersing. We kunnen er allerlei aanpassingen doen."

100.000 dieren per jaar

Ook voor het dierenwelzijn is dat van belang, want er komen ieder jaar veel dieren. "Op jaarbasis praat je over zo'n 100.000 dieren. Schepen, koeien, kalveren," zegt Kingma. "Hier komen veel veehandelaren uit Fryslân, Drenthe en Groningen, het vee gaat over heel Nederland, maar wij zijn ook een Europese verzamelplaats zodat we meer afzet hebben."