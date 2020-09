RIVM wreidet út: no yn hiel Nederlân rioelwetterûndersyk nei corona

Yn april begûn it RIVM-ûndersyk op tweitich plakken. Dêrnei waard it útwreide nei tachtich mjitpunten.

Wykliks

It ûndersyk is in stekproef. It bart net kontinu, mar der wurdt ien kear wyks sjoen yn wetter dat yn 24 oeren tiid sammele is. Boppedat hawwe net alle minsken dy't Covid-19 ûnder de lea hawwe, firusdieltsjes yn harren ûntlêsting. It RIVM wurket noch oan in bettere dekking fan it ûndersyk.

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân makke twa moanne ferlyn ek al bekend dat se by tsien rioelwettersuveringen it ôffalwetter kontrolearje op spoaren fan it coronafirus. Dat binne njonken Ljouwert, Frjentsjer, Harns en Skylge, ek de suveringen by De Jouwer, De Gordyk, Warns, Drachten en Damwâld by. Yn hiel Fryslân binne 27 suveringen.