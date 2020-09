ChristenUnie wol mear jild nei Noard-Nederlân

Neffens de ChristenUnie foarmet it Noarden faak de regio dêr't de finansjele klappen falle. Hy neamt Grinslân as foarbyld, dêr't in soad skea troch de gaswinning is. Dêr moat ek in plan komme foar geestlike foarsoarging foar minsken dy't skea oprûn hawwe troch de gaswinning. Segers fynt dat de noardlike regio koprinner wurde moat as it giet om de omslach nei duorsume ernerzjy.