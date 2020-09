De bou fan de nije Ljouwerter feemerk set útein: maatwurk op De Hemrik

Andries Kingma fan de stichting is der oer te spreken dat de bou sa fluch giet. "Wy hiene net tocht dat it sa rap gean soe mei de bou, miskien sit de 40ste peal der al yn. Se binne no dwaande mei in hal foar de besteande hal. Dy is 2.000 kante meter, mar dat is te lyts foar it fee dat wy hjir krije. Dus der komt in 1.000 kante meter by, sa't it fee lost wurde kin. Dat wurdt op in moderne wize ynrjochte, dat is goed foar de bisten en minsken."

Ynrjochtsje op maat

Earder siet der op it plak oan de Siriusweg in oar bedriuw. "Hjir hat in distribúsjesintrum yn sitten foar moal, wy geane dêr eins mei fierder. Dan net mei moal, mar mei de distribúsje fan bisten." It is neffens Kingma aanst in better plak as de âlde lokaasje. "It is grutter, mar eins wichtiger: it is praktysker. Fan 1963 ôf siet de merk al by it WTC. Dêr moasten wy ús hieltyd oanpasse, mar hjir hoecht dat minder. Wy kinne it hielendal foar ús sels ynrjochte, bygelyks mei klimaatbehearsking. Wy kinne der allegearre oanpassingen dwaan."

100.000 bisten it jier

Ek foar it bistewolwêzen is dat wichtich, want der komme alle jierren in soad. "Op jierbasis hawwe hjir sa'n 100.000 bisten. Skiep, kij en keallen," seit Kingma. "Hjir komme in soad feehannelers út Fryslân, Drinte en Grinslân, it fee dêrwei giet oer hiel Nederlân, mar wy binne ek in Europeesk sammelplak sa't wy wer wat mear ôfset hawwe kinne."