Veenstra sjocht noch gjin kâns op strukturele ferbettering foar gemeenten

Begryp hat Veenstra ek wol: "Wy moatte rekken hâlde mei swiere ekonomyske omstannichheden, it Ryk hat fansels ek in begruttingstekoart." Mar dochs, neffens him soe der jild by moatte foar gemeenten. "Gemeenten krije it dreech. As je sjogge nei de jierrekkens fan gemeenten. Yn 2018 hiene alle gemeenten byinoar 197 miljoen tekoart, yn 2019 wie dat al oprûn oant 768 miljoen tekoart. Dus it giet net de goeie kant op. Wy moatte der by it Ryk hieltyd wer op oantrunje. Der moat mear jild yn it Gemeentefûns, want oars komt it net goed mei de begruttingen fan de gemeenten. Ek yn Fryslân net."

Jongereinsoarch: struktureel jild nedich

Der giet 300 miljoen euro nei de jongereinsoarch, dat is in lanlik bedrach dat foar 2022 beskikber komt. It klinkt as in flink bedrach, mar neffens Veenstra falt dat noch ôf. "De gemeenten hawwe in soad ekstra kosten foar de jongereinsoarch sûnt wy dat nei 2015 allegearre sels dwaan moatte. Aldergeloks hat it ryk foar de jierren 2019-2020-2021 ekstra jild beskikber steld. No komt dat ek foar 2022, mar wy wachtsje noch hieltyd op strukturele middels om te soargjen dat wy it foar de lange termyn goed dwaan kinne. Wat nei 2022 barre moat, stiet noch iepen. Der moat in ûndersyk komme, der komt fansels in nij kabinet dêr't wy as gemeenten mei ûnderhanneleje moatte. Dit is in moaie earste stap, mar it moat wol struktureel wurde."