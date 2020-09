Fiskers hearre ûnferklearbere plof yn it wetter by Bakboord yn Drachten

De plysje hat mei in boat it wetter op west en fûn in grutte doaze, dy't nei de wâl brocht is foar ûndersyk. By it Diepe Gat en it Opeinderkanaal hat de plyzje neat oantroffen wat mei in eksploazje te krijen hawwe kin. Wat der dus krekt oan de hân wie, is noch net bekend.