Selstraf easke tsjin fan drugshannel fertochte man fan De Harkema

Justysje easket 162 dagen sel tsjin in man út De Harkema, dy't terjochte stie foar de hannel yn drugs. De 20-jierrige man is sels ek ferslave en wol graach ôfkicke. Justysje wol him dy kâns jaan en easke dêrom in straf dy't lyk is oan de tiid dy't de man yn foararrest sitten hat.