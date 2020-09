De earste Grûnrede yn de Leonserpolder: "Lear it lânskip op 'e nij kennen"

"It wie prachtich," seit skriuwster Marcia de Graaf. "De Leonserpolder is al in prachtich lânskip op himsels, en hielendal as de sinne omheech komt."

Sy leit út wêr't it ferhaal yn de Grûnrede oer giet. "It is in ferhaal oer ús grûn. Wy woene op dizze keninklike dei begjinne mei ús programma. It earste stik wurdt troch twa boeren útsprutsen en giet oer wat der oan de hân is mei ús boaiem. En úteinlik komt der ek in antwurd út de grûn wei, dat is in wat mear artistyk diel. De grûn fielt har net sa sjoen as dat sy is. Sy nûget ús út om har wer op 'e nij kenne te learen."

"De boaiem kin sa'n soad werom jaan"

En it wurdearjen fan de grûn is wichtich, seit De Graaf. "In boaiem kin in soad foar ús betsjutte. Fiedingstoffen foar planten, CO2-opslach. De boaiem kin sa'n soad weromjaan, mar dat ferjitte wy. Om dêr omtinken foar te freegjen, wolle wy mei de Grûnrede in nije tradysje begjinne."