Op de Westergoawei (N359) by Hilaard binne tiisdeitemiddei twa auto's op inoar botst. Ien frou rekke by it ûngelok ferwûne. Sy is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. It oare ferkear koe by it plak fan it ûngelok del ride fia de ôfrit.