Steatefraksje FNP: regio moat sels lanlik kultuerjild ferdiele

Oanlieding is it advys fan it Fonds voor de Podiumkunsten oan it regear. Neffens dat advys moast sawat alle jild nei kultuer yn Amsterdam en de Rânestêd. Fryslân, Grinslân en Drinte krigen mar in pear persint.

Neffens de FNP giet it al jierren sa. Dêrom moatte regio's sels mear te sizzen krije oer de ferdieling fan kultuerjild. "It troch it regear taseine kritearium 'regionale sprieding' komt al desennia neat fan op 'e hispel," sa lit de fraksje witte.