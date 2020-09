HEA! Modelbouwe op 'e taast

Modelskippen meitsje is in hobby dy't wol faker foarkomt. Mar wat Klaas Bovenkamp fan Boyl docht is wol bysûnder. Troch in slim ûngelok yn syn jeugd sjocht de âld-meubelmakker sa goed as neat mear. It wurkjen mei hout en allerhanne masinen docht Klaas no op 'e taast. En hy hat himsels allegearre handichheidsjes oanleard.