It Amelân lûkt 5,7 miljoen út foar nije hierwenten

Neffens wethâlder Theo Faber is it in wichtige ynvestearring foar it eilân. "Een stabiel, gevarieerd en betaalbaar woningaanbod is belangrijk voor de toekomst van Ameland. Met de instemming van de raad voor de volgende fase zijn we weer een stap dichterbij dat doel en dat verheugt mij zeer. We werken er hard aan om eind 2022 ruim veertig woningen gereed hebben voor de verhuur. Tot nu toe verloopt alles volgens planning."