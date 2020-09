Komt der in weach oan coronafalliseminten of net?

Advokatenkantoar Trip Advocaten is yn prinsipe klear foar in grutte stream falliseminten. Mar oft dizze der komt is eins noch mar de fraach, seit advokaat Wybe Mollema. "De grote stroom aan faillissementen die zou komen, is er tot op heden niet geweest. Of die ook echt komt is nog maar de vraag. Als ze er wel komen, zijn we daar als kantoor klaar voor. We hebben een grote bezetting die er zich mee bezig houden. Maar als een bedrijf nu failliet gaat in verband met corona is de kans ook best groot dat er voor een curator ook niet veel te doen valt. Er zijn ook veel curatoren, dus ik denk niet dat we echt bang hoeven te zijn voor een enorme toestroom."

Oerheid en banken

It hat neffens Mollema holpen dat de oerheid snel hannele hat. "Er was veel onzekerheid. Maar tegelijkertijd heeft de overheid snel gereageerd: met steunmaatregelen, uitstel van betaling bij de belastingdienst. Ook banken zijn er vrij proactief op ingesprongen. Dus je zag wel vrij snel een situatie waarin er voor ondernemers genoeg ruimte was om een bepaalde periode te overbruggen. In die periode zitten we nog volop."

Perspektyf

Mollema wit net krekt wat de oanlieding wie foar de oprop fan de Kamer van Koophandel. "Maar ik begrijp het in algemene zin wel. De afweging voor ondernemers is nu dat ze in een situatie zitten waarin ze mogelijk geen perspectief zien. Er zijn wel steunmaatregelen, maar die worden afgebouwd en daarbij blijf je altijd achteruit boeren. De betalingen aan de fiscus zijn uitgesteld, maar moeten nog wel gebeuren."

Neffens Mollema wurdt de pine noch goed ferspraat. "Ik denk dat er meer ondernemers zullen volgen die stoppen met hun onderneming of een faillissement aanvragen. Ik denk niet dat dit en masse zal gebeuren. Over het terugbetalen van de belastingschuld mag je twee jaar doen vanaf 1 januari. De NOW-regeling (Noodfonds Overbrugging Werkbehoud) wordt afgebouwd, maar is er nog wel. Dus de pijn wordt gespreid."