Under tasjend each fan in soad Jousters is de spits fan de Jouster Toer werompleatst op it âlde plak. It seach der ymposant út: mei in grutte hyskraan is de meters hege spits wer op de toer foar de Hobbe van Baerdt Tsjerke takele. It duorret noch efkes foar't al it wurk oan de toer klear is, mar in soad ynwenners binne der wiis mei dat it fertroude byld wer werom is.