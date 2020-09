Bysûnder jubileum foar stâlmaster Wassenaar: foar it earst Prinsjesdag sûnder hynders

Kening Willem-Alexander en keninginne Máxima geane mei de auto nei de Grutte Tsjerke. De Glêzen Koets bliuwt yn de Keninklike Stallen.

Mooglik dat Wassenaar, grutbrocht yn Noardwâlde, al in foargefoel hie dat syn sulveren jubileum as stalmaster hiel oars wêze soe as de 24 ôfrûne jierren. Ferline jier woe Wassenaar al net foarútsjen: "Earst dit jier mar ris ôfhannelje, dêrnei sjogge we wol."

Wassenaar fertelde ek dat er Prinsjesdag en alles wat dêrby sjen komt noch altyd sjocht as it hichtepunt fan it jier. Dat it spektakel dit jier fanwege de coronakrisis net trochgiet, fynt er spitich. Net allinnich foar himsels, mar foar it hiele stâldepartemint, dat trouwens ek foar de auto's en it oare ferfier soarget.