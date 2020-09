De Freulepartij set sneon útein mei 39 partoeren, mar wol sûnder tribunen

"Uteinlik steane der 39 partoeren op de list. Dat is in moai oantal, nettsjinsteande de coronakrisis. It binne mar twa partoeren minder as ferline jier," seit foarsitter Tjeerd Dijkstra grutsk.

Dêr moast wol in soad foar regele wurde. "Gewoanwei hie dizze Feulepartij op 5 augustus west, it is no 19 septimber. In oare tiid, alle oare sporten binne wer begûn. Dus wy woene wol in tal saken yn 't foar regelje. Bygelyks it bestjoer fan stichting de Freulepartij mei de keatsferiening yn Wommels. Dy hawwe der altyd posityf yn stien om de jonges wer in poadium te jaan. Ek de sponsoaren binne wichtich om it mooglik te meitsjen, lyk as de gemeente Súdwest-Fryslân. En fansels de ferieningen, mar dy wiene ek posityf. Ferline wike hawwe wy de fergunning krigen: it kin mar in moaie keatsdei wurde sneon."

Gjin tribunen

Op de dei sels sil it der wol wat oars útsjen. "It is allegearre oars, wat dat oanbelanget moatte wy alles spegelje oan de maatregels tsjin it coronafirus. Woansdeitejûn is it lotsjen op it fjild. Oars hie dat yn in hoarekagelegenheid west. Der komt in sûnens-check, alle minsken op it terrein wurde registrearre en krije in spesjaal sitplak. Dat is allegearre yn 't foar regele."

Ek it publyk is der net. "Sneon steane der gjin tribunen en der is ek net in tocht troch it doarp mei it korps. De 5.000 taskôgers binne der dus net. Wol hawwe wy de flagge op de toer en lizze wy in blomke. Moarns om 9.00 oere sette wy útein mei de earste partij. "