GGD: noch gjin grutte soargen oer tanimming tal besmettingen yn Fryslân

"Der is gjin sprake fan opfallende brânkearnen by de besmettingen, dus dat is gewoan goed nijs," seit De Jong. "Miskien dat we dizze wike útkomme op mear besmettingen dan de wike derfoar, mar it giet net om in opfallend oantal mear besmettingen."

Foarrang

By de teststrjitten fan de GGD bliuwt it yntusken drok. Minsken dy't op moandei in ôfspraak makken, koene op woansdei te plak. Fierder is de organisaasje drok dwaande mei de foarkarsbehanneling foar minsken út it ûnderwiis. "De minister hat sein dat hy graach wol dat leararen ein fan de wike mei foarrang in ôfspraak meitsje kinne by de GGD. Wy sykje no lanlik út hoe't wy dat regelje kinne. Hjir yn Fryslân hat soarchpersoniel al foarrang foar in coronatest, we sjogge nei in fergelykber model foar minsken út it ûnderwiis."