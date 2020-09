Jousters sette de túnstuollen bûten: lang om let komt Jouster Toer werom

Op 13 desimber 2018 waard de lantearne fan de toer helle mei in hyskraan, om't bliken die dat it boppenste stik fan de toer bot fertutearze wie. De toer wie yn behear fan Stichting Behoud Rijksmonumenten yn De Fryske Marren, dy't de toer yn 2016 oernaam fan de gemeente. Stichting BRM wie kritysk op de gemeente, om't by ynspeksjes nea goed sjoen is nei de boppenste lagen fan de toer.

Neffens oannimmer Hugo Landman hie de spits der folle earder ôf moatten. Mar neffens wethâlder Roel de Jong foel it wol wat ta mei it gefaar. Der moast in nije toer komme, foar goed 285.000 euro. De stichting fûn dat de gemeente jild op tafel lizze moast om't sy de toer mei brekken oerdien hawwe. Yn july 2019 waard in moasje oannaam troch de gemeenteried om derfoar te soargjen dat de gemeente en de monumintestichting de hannen yn inoar slaan soene om ek sponsoaren te sykjen.

Fernijde spits

Yntusken moast De Jouwer it al in jier sûnder syn ikoan dwaan. Yn septimber 2019 waard it strjitnambuordsje op de toer mei 'Torenstraat' as ludyk protest feroare yn 'Torenweg'. Mar in pear dagen letter folge ek grien ljocht: de stichting koe opdracht jaan foar it wurk.