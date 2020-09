Brânwacht Ljouwert yn ien nacht twa kear yn aksje foar brân yn boat

Der is by beide brannen net ien ferwûne rekke.

De earste melding kaam koart nei njoggen oere jûns. Yn it wetter neist Wilaarderburen, efter de skoalle fan de Friese Poort, wie brân ûntstien yn in boat. Dêr kaam in protte reek by frij. De brânwacht koe it fjoer gau útkrije, mar fan de boat is neat oerbleaun.

Even foar ien oere kaam der opnij in melding. Ditkear oer in boatsje op in trailer. Dy stie yn de Bachstrjitte. Dizze boat is ek folslein ferlern gien.

Yn beide gefallen is it net dúdlik hoe't de bân ûntstean is.