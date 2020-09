Wafilin Systems wint Leeuwarder ondernemersprijs 2020

Wafilin moest het opnemen tegen energieadviesbureau Ekwadraat en Grenzelooswerk, dat jongeren helpt aan een baan in het buitenland. Die laatste onderneming kreeg de meeste stemmen van het publiek, maar in de totale beoordeling scoorde Wafilin het hoogst.

De jury was met name te spreken over de kwaliteit in combinatie met innovatiekracht en flexibiliteit van de winnaar.