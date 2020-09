Wafilin Systems wint Ljouwerter ûndernimmerspriis 2020

Wafilin moast it opnimme tsjin enerzjy-advysburo Ekwadraat en Grenzelooswerk, dat jongeren helpt oan in baan yn it bûtenlân. Dy lêste ûndernimming krige de measte stimmen fan it publyk, mar yn de totale beoardieling skoarde Wafilin it heechst.

De sjuery wie benammen te sprekken oer de kwaliteit yn kombinaasje mei ynnovaasjekrêft en fleksibiliteit fan de winner.