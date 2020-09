Kampanje OV-bedriuwen moat gebrûk iepenbier ferfier stimulearje

De belangeferiening foar âlderein ANBO fynt de kampanje betiizjend, om't âlderen just it advys krigen ha om it OV te mijen. Hettinga kin him de krityk wol begripe. "Sy fertsjintwurdigje de risikogroep, de 'bejaarden'. En wy advisearje wol hiel dúdlik de risikogroepen om noch net gebrûk te meitsjen fan it OV, mar de oare reizgers stimulearje we al."

Minsken soene fanwege it firus bang wêze om mei bygelyks de trein en de bus te reizgjen. Mar neffens Hettinga moat it net sa fier komme dat de diken yn it hiele lân wer fol mei files komme. "We sille dochs ek mei syn allen net hoopje dat we elke moarn en elke jûn wer yn 500 oant 1000 kilometer file stean."

Strangere kontrôles

Reizgers dy wol mei it iepenbier ferfier gean, moatte der wol rekken mei hâlde dat der stranger kontrolearre wurdt op it neilibjen fan de coronaregels. Mûlkapkes bliuwe ferplicht en der wurdt op tasjoen dat de minsken safolle mooglik ferspraat oer de dei reizgje. Bûtengewoan opspoaringsamtners (boa's) moatte der foar soargje dat reizgers harren oan de regels hâlde.

De kampanje mei de namme 'Het OV is OK' is de kommende trije moannen te sjen en te hearren op tv, radio, online en sosjale media.