Meardere coronagefallen yn De Westereen fêststeld

De famylje Wijbenga is wurksum yn Toutenburg yn Noardburgum, dêr't in personieldslid besmet rekke. De belutsen ôfdieling moast yn karantêne. Ek in lid fan de Filadelfia-gemeente yn it doarp is posityf test op it firus. Hy hat op 6 septimber noch by in tsjinst west, mar nei kontakt mei de GGD is besletten dat der fierders gjin maatregels nedich wiene. Dochs hat de tsjerke besletten de starttsjinst fan ôfrûne snein út foarsoarch net trochgean te litten.

VV Zwaagwesteinde hat nei oanlieding fan de útbraak ekstra maatregels naam. Omklaaie en dûse op de klup is net tastien en de kantine is ticht. It bestjoer fan de fuotbalferiening komt kommend wykein mei in update oer de maatregels.