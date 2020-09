Robert Mühren genietet yn Ljouwert: "Een genot om hier elke week te spelen"

Ynsidint

De nederlaach fan ôfrûne freed tsjin Go Ahead Eagles (0-2) seagen net in soad minsken oankommen. Robert Mühren makket him ek gjin soargen en tinkt dat it in ynsidint is. "Wat we niet goed deden, is dat de centrale verdedigers niet op tijd instapten, waardoor we de voorsten van Go Ahead niet kwijt speelden. Maar in principe was er in de eerste helft niets aan de hand, want we speelden zoals we altijd spelen. Alleen de kleine details om een kans te creëren, deden we niet goed."

De spits hat de fans yn de tarieding wol efkes wachtsje litten oant definityf waard dat er wer oan Cambuur ferhierd wurde soe. Dat hie in reden: de Volendammer hat goed neitocht oer wat er wol. Dêrby is foar him de wille yn it spultsje wichtiger as op it heechst mooglike nivo spylje.

Mühren: "Nu wel, ik ben 31. Vroeger was dat anders. Ik vind het een genot om hier elke week te spelen. Dat zorgt er ook voor dat je thuis lekker in je vel zit, dat vind ik op dit moment veel belangrijker", fertelt de âld-spits fan ûnder oare AZ, NAC Breda en Sparta. Hy is mar al te bliid dat er wer op it fjild stean kin nei de coronatiid. "De afgelopen vier maanden thuis, daar werd je niet vrolijk van."