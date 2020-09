Sechstjin jier selstraf easke yn heger berop moardsaak boekhâlder út Heech

De fertochte die it earst foarkommen dat de dea like as hie de boekhâlder himsels tekoart dien. De fertochte ûntkende, mar waard troch dna-ûndersyk konfrontearre mei bewiismateriaal dêr't syn skuld út bliken die.

De rjochtbank feroardiele de Jouster ta sechstjin jier selstraf, mar dêr gie de man net mei akkoart. Hy gie yn heger berop en heart no in like hege eask as de útspraak fan de rjochtbank. It gerjochtshôf docht op 25 septimber útspraak yn de saak.