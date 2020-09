Frou biedt plysjeman ekskuzes oan foar smiten mei mes: "Ik heb je niet willen vermoorden"

In 43-jierrige frou út Ljouwert hat 100 oeren wurkstraf en 3 wiken selstraf ûnder betingst krigen foar it smiten fan in mes nei in plysjeman. Dat barde yn july dit jier yn in wenlokaasje fan Verslavingszorg Noord-Nederland. It mes fan mar leafst 18 sintimeter fleach krekt by de skonken fan de plysjeman del.