Boargemasters ienriedich: der moat struktureel mear ryksjild nei gemeentefûns

Doarpshûs

Ien fan harren is boargemaster Ellen van Selm fan Opsterlân. Sy sprekt as foarsitter fan de P10, in lanlik gearwurkingsferbân fan gruttere plattelânsgemeenten. Der moat struktureel jild by, seit sy. Om needsaaklike foarsjenningen yn stân te hâlden, lykas doarpshuzen, swimbaden en biblioteken, besykje gemeenten op oare gebieten jild oer te hâlden. Yn Opsterlân hawwe se bygelyks de bermen hast net meand. Njonken in besparring is dat ek goed foar de biodiversiteit, mar net foar de feiligens, seit Van Selm.

Fan lyts nei grut

Yn Den Haach wurdt ek praat oer in oare ferdieling fan it gemeentefûns. Hjirby soene de plattelânsgemeentes der op achterút gean kinne en grutte stêden foarút. Van Selm is dêr net foar en pleitet foar in 'earlike ferdieling'. It makket is allinnich mar spesjaler dat stêden en plattelân op dit stuit meiïnoar stride foar mear jild yn it gemeentefûns.

De Skâns

Der moat struktureel jild by om it foarsjenningennivo yn de gemeenten op peil te hâlden. Sa wachtet yn Opsterlân kultureel sintrum De Skâns op De Gordyk al jierren op renovaasje of sels op nijbou. De gemeente wit net hoe't se dat finansjeel regelje moat.