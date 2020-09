Nij stasjon makket fan Feanwâlden wer in brûzjend doarp

Yn april binne de wurksumheden fan start gien, en dizze moandeitemoarn betiid koe de earste bus by it stasjon weiride. Neffens wethâlder Kees Wielstra wie it heech tiid foar de oanpassing. "Wannear't it op it stasjon drok waard, dan wie de situaasje net mear feilich. Alle passazjiers, de bussen, auto's, fytsers, fuotgongers, elts rûn trochinoar foar it stasjonsgebou. Dat kin gefaarlike situaasjes opsmite. Sa hawwe bussen bygelyks in grutte deade hoeke. Dêrneist wie it stasjon ek fertutearze, it like nergens nei."

Mear romte

Der is no dus folle mear romte. "De bussen en it fuotgongersferkear komt elkoar no net mear tsjin. De auto's hoege net mear it perron op en de fytsen hawwe in oar plak krigen. Alle ferkearsstreamen binne no netsjes útinoar helle," sa seit Wielstra.

Ek is der no mear plak foar it parkearen fan de fytsen en auto's. "De âlde parkearromten stiene geregeld fol. Om't wy tinke dat hieltyd mear minsken gebrûk meitsje sille fan it iepenbier ferfier, woene wy echt in boost jaan oan it iepenbier ferkearsknooppunt hjir."

Mear wurksumheden

It wurk by it stasjon is lykwols net klear, der wurdt noch hieltyd drok wurke. "De bussen sortearren oant no ta noch foar, foar it stasjonsgebou. Dêr koene wy doe dus net mei dwaande. Fan moandei ôf oan binne dy derwei, en no hawwe wy romte om dêr in fytsestalling, in parkearplak en in moai stasjonsplein te meitsjen. Eartiids wiene wy net mear as in halte dêr't je gau wei woene, wy wolle no dat hjir echt libben komt."