Gemeenteried Noardeast-Fryslân lit him ynspirearje troch Fryslân Dok by reinbôge-oerlis

Moat Noardeast-Fryslân in reinbôgegemeente wurde? Dat is de fraach dy't moandeitejûn sintraal stiet by it oerlis tusken de gemeenteried en de Reinbôge-wurkgroep yn de gemeente. Spesjaal fanwege dit oerlis stjoert RTV NOF de útstjoering fan Fryslân Dok 'Us Rainbow Warrior' út, wêryn't Sipke Jan Bousema de striid oangiet om fan Fryslân in reinbôgeprovinsje te meitsjen.