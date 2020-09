Mediahuis nimt definityf útjouwer Fryske kranten oer

Mediahuis hat útsprutsen dat se trochgean wolle mei de Ljouwerter Krante, it Frysk Deiblêd en it Dagblad van het Noorden 'met behoud van zelfstandigheid en identiteit'. Dat wie in betingst fan de oandielhâlders fan de NDC: FB Oranjewoud en it Je Maintiendrai-fûns.

Evert van Dijk: "Mediahuis hecht er aan dat de drie titels die we hebben, hun onafhankelijkheid en dus ook hun slagkracht behouden. De kranten blijven zelfstandig. Voor NDC is de lokale verankering cruciaal, dat geldt voor onze kranten en ook voor onze vestigingen. Dat blijft gewoon intact. De hoofdredacteuren blijven en ook de directie gaat over in de nieuwe situatie. Mediahuis houdt de autonomie van de verschillende onderdelen intact."

Van Dijk is dan ek tige te sprekken oer de oername. "Het is mooi dat de aandeelhouders het stokje willen overgeven aan de nieuwe aandeelhouder, die al decennia in de journalistiek zit." Oer de takomst fan it Frysk Deiblêd kin Van Dijk noch gjin konkrete útspraken dwaan. "We kunnen nog geen uitspraken doen over de toekomst van het Friesch Dagblad op langere termijn. Maar op korte termijn is de toekomst van deze krant verzekerd. De krant is in 2013 overgenomen door NDC en wordt nu overgenomen door een nog grotere uitgever. De toekomst ziet er zonniger uit voor het Friesch Dagblad."