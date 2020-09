Earste beurs yn WTC Expo: it is efkes wennen mei de coronamaatregels

Foar de coronatiid kamen der altyd sawat 5000 besikers op de beurs ôf. En der wienen 60 stoffebeurzen yn it jier yn hiel Nederlân en België. Foar de organisator en foar it WTC Expo wie it snein de earste beurs sûnt maart. Troch in tiidslot en in teller kamen der net mear as 900 minsken tagelyk yn de beurshal.

Oan maatregels as reservearjen en oardel meter ôfstân holden de foaral froulike besikers harren minder. De stoffebeurs ferrûn frij rêstich, al praat Julian Timmerman fan Het Stoffenspektakel wol fan 'in pear eksessen'. "Over het algemeen is het niet druk. Maar je hebt populaire stoffenkramen waar wat te veel mensen staan. Mensen willen wel afstand houden, maar op het moment dat er mensen tussendoor komen, moeten wij ingrijpen en de mensen zeggen: hou iets meer afstand. "