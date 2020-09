Paulien Vogelzang betinkt sponsorestafette foar har eigen slimme sykte

Paulien betocht it plan om mear as tûzen kilometer troch Nederlân te riden, yn estafettefoarm. It earste stikje ried se sels fan Ljouwert nei Stiens, dêr't se it stokje oerjoech oan har sweager. Troch elke kilometer sponsorje te litten, wol se jild ynsammelje foar ûndersyk nei in medisyn. Dat is der op dit stuit net, mar it ûndersyk rint al wol. "Dat zit in de laatste fase van de ontwikkeling en die fase kost heel veel geld," seit de inisjatyfnimster. Oant snein wie der 16.000 euro by inoar helle by de Stichting Energy4all.