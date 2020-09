Jellum-Bears wint generale yn oanrin nei 118e Freule-partij

De Freule wurdt kommende sneon yn Wommels ferkeatst. It partoer fan Dronryp bliuwt de grutste kânshawwer foar winst. Oant no ta hawwe har 37 partoeren opjûn. Der kinne noch mear bykomme. Publyk is allinnich op útnûging wolkom by de 118e edysje fan de Freule.