Leystra: "Skoallen moatte it goeie foarbyld jaan troch ôffal te skieden"

De oprop fan Leystra komt presys op it momint dat Merijn Tinga, better bekend as de Plastic Soup Surfer, nei Dokkum komt. Tinga is drok dwaande mei in kampanje om mear omtinken te freegjen foar al it plestik dat wy fuortsmite en dat úteinlik yn it wetter bedarret. In boadskip dat Leystra fan herte stipet. "We jouwe Merijn in waarm wolkom yn Dokkum. Wy ha in ôfspraak by de pipermuntfabryk, dêr't Merijn de direksje in rapport oerhannigje sil. Yn dat rapport stiet hoefolle ferpakkings fan Wilhelmina Pepermunt der fûn wurde yn de natoer en it wetter. Dêrmei wolle we de fabryk wize op harren ferantwurdlikheden."

Goed foarbyld

Njonken ûndernimmers moatte benammen ek skoallen harren ferantwurdelikheid nimme, fynt Leystra. "Op basisskoallen is der hieltyd mear omtinken foar de plestik sop", fernimt Leystra. "Mar der wurdt noch te min dien oan it skieden fan ôffal. As bern dat op de basisskoalle sjogge, dan nimme se dat mei yn harren eigen libben. It moat de gewoanste saak fan de wrâld wurde."

Lytse saken, grut ferskil

It is bêst ienfâldich om ôffal te skieden, mar ek om ôffal te besparjen, wit leystra út eigen ûnderfining. "Ik brûk sels gjin plestik pûdsjes mear, nim in mok mei nei it wurk en brûk bamboerietsjes. It binne stik foar stik ienfâldige lytse saken, dy'tst maklik ferfange kinst troch 'herbruikbare' saken."