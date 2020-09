Gjin jubileumwedstriid, mar in trainingsdei foar de skûtsjes by Terherne

It gie net om in offisjele wedstriid, mar in eigen inisjatyf fan skipper Harmen Brouwer, en âld-skipper Pieter Brouwer en syn frou Aukje. Sy hawwe op eigen manneboet in bokaal kocht, sa't der yn it jubileumwykein fan de SKS dochs noch syld wurde koe. De skûtsjes fan De Jouwer, Grou, Langwar, It Hearrenfean, Drachten, De Heale Moanne en Earnewâld diene mei.

Trainingswedstriid, mei in priiske

Neffens Harmen Brouwer wie de dei in sukses. "Wy hawwe moai syld hjoed, al wie it fansels wol gewoan in trainingswedstriid. Mar wy hawwe sein; der moat fansels wol in priiske oan fêstsitte! Mar der stie in aardich wyntsje, en wy hawwe it moai hân mei ús allegear."

De trainingswedstriid by Terherne waard snein wûn troch it skûtsje fan De Jouwer, folge troch it Ljouwerter skûtsje..