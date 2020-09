Dûbelslach foar Bergsma-en-dy: ek keatswinst yn Frjentsjer

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hawwe sneintemiddei yn Frjentsjer de haadklassepartij wûn. Yn de finale tsjin Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar waard it úteinlik 5-5 6-0. It wie in goed wykein foar it winnende partuer, dat sneon yn Sint-Anne ek al mei de krânsen nei hûs gie.