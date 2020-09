Earste fjildoerwinning foar LDODK tsjin AW/DTV

De thúsploech gie mei in lytse foarsprong it skoft yn: 8-7. Yn de twadde helte rûn LDODK út en kamen de Amsterdammers net mear yn 'e buert. Ferline wike wie de earste fjildwedstriid fan LDODK. Doe wie Fortuna yn Delft mei in minym ferskil te sterk: 17-16.