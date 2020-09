By Waskemar fleach sneintemiddei in auto út de bocht oan de Schansdijk. De auto rekke in beam en kaam op 'e side yn in drûge sleat telâne. De brânwachten fan Haulerwyk en Drachten binne op it plak kaam, lykas twa ambulânsen en in plysjewein. Yn de auto sieten twa minsken. Hoe't it krekt mei harren is, is net bekend.