Feanfroulju ûnderút tsjin PSV yn Nijhoarne

De Feanster froulju setten goed útein, wat liede ta twa goeie kânsen. Kirsten van de Weteringh skeat de bal krekt njonken en ek in kopbal fan Roos van der Veen gie by de ferkearde kant fan de peal del. De keepster fan PSV én oanfierder fan it Nederlânsk alvetal, Sari van Veenendaal, hoechde fierder allinne yn aksje te kommen by hege ballen.

Bettere fan it spul

Nettsjinsteande dat Hearrenfean it bettere fan it spul hie, kaam PSV nei in goed healoere op foarsprong. Joelle Smits wie attint by in skot dat werom kaam fan de peal en se koe maklik binnen tikje: 1-0. Williënne ter Beek wie foar it skoft noch ticht by de lykmakker, mar har skot waard krekt foar de line fuort kopt. Dochs waard it noch 1-1 yn de earste helte. In kopbal fan Kirsten van de Westeringh like net hielendal oer de line west te wêzen, mar op advys fan de assistint-skiedsrjochter waard de goal wol takend.

Gjin kânsen mear

It wedstriidbyld kantele yn de twadde helte. PSV hie no it bettere fan it spul en kaam fia Aniek Nouwen op 2-1. Se stie folslein frij by in frije traap en sette de Eindhovenaren op 2-1. Smits hie dêrnei de 3-1 meitsje moatten, mar se miste ien-op-ien mei Hearrenfean-keeper Charetha Okken. Yn de slotfaze besocht de ploech fan coach Roeland ten Berge it noch wol, mar echt grutte kansen smyt dat net mear op.