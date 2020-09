‘Duizend Dagen’ heechst notearre by podcastgids ‘VINK’ fan NPO Radio 1

Dei en nacht wurdt der foar harren klearstien. De bern gean nei skoalle, hûndert frijwilligers helpe mei. Tsjerkeasyl betsjut dat de útprosedearre asylsikers net oppakt wurde kinne sa gau as in plysjeynfal driget, begjint der yn tsjerke in preek, dy't net ûnderbrutsen wurde mei.

Aad Kosto

'Duizend Dagen' is in searje fan fiif ôfleveringen. De podcastmakkers Karen Bies (Omrop Fryslân), Wieberen Elverdink (Leeuwarder Courant) en Diane Romashuk (Friesch Dagblad) gean yn 2019 nei de Rottefalsters ta, dy't 25 jier lyn belutsen wiene by de opfang. Ek sykje se de Syryske famylje yn Enschede op.

De reade tried yn de podcast is de reüny, dy't de Rottefalsters hâlde yn tsjerke. Mar de fraach is oft de famylje wol komt, om't se eins leaver net weromtinke oan dy drege tiid. Bysûnder is it ynterview mei âld-steatssekretaris Aad Kosto fan asylsaken, dy't weromsjocht op de heftige tiid fan begjin jierren 90. Op syn hûs is doedestiids in bomoanslach dien.