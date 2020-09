Fryslân hat der wer in mûnder by: Douwe Tolsma slagge foar oplieding

Tolsma is ynspekteur by monumintewacht Fryslân en dêr komt ek syn ynteresse yn mûnen wei. Hy kin no by in ynspeksje ek in mûne wurkje litte. Tolsma krijt poldermûne De Hoop yn Readtsjerk yn behear foar Stichting de Fryske Mole.