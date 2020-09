Boek presintearre oer de reis fan ielaak Korneliske Ykes II nei Londen

It boek hat de namme Met de Korneliske Ykes II naar Londen. Mei help fan in fisknet is it oan kommissaris Brok oerlange. It wie foar it earst sûnt 80 jier dat der wer in ielaak mei fisk nei Londen ta fear. Yn it ferline wie der in soad hannel tusken Heech, De Gaastmar en Warkum mei Ingelân. It skip is yn 2019 mei elf lju oan boarn nei Londen ta gien.