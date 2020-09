Twa ynbrekkers op 'e died trapearre oan de Populierstraat yn Ljouwert

By in wente oan de Populierstraat yn Ljouwert binne twa manlju oppakt nei't sy besochten yn te brekken. Dat barde yn de nacht fan sneon op snein, om 4.00 oere hinne. De plysje fan Ljouwert krige in melding fan tsjûgen en koe de twa ynbrekkers op 'e died trappearje. It giet om in 20-jierrige man fan Ljouwert en in 26-jierrige man fan Wergea.