Alkoholrider op scooter oanholden yn Oude Doelesteeg yn Ljouwert

De plysje fan Ljouwert hat sneontenacht it rydbewiis ynfoardere fan in bestjoerder fan in scooter. De 35-jierrige Ljouwerter ried om 3.20 oere hinne troch de Oude Doelesteeg. De plysje heinde him op en krige de yndruk dat de man alkohol hân hie. De man blaasde 845 Ug/l (mikrogram de liter), wylst der mar 220 Ug/l tastien is. De man hie dus hast fjouwer kear safolle dronken as dat mocht.