By Sint-Nyk is sneontejûn in auto fan de A6 rekke. Nei alle gedachten is de bestjoerder by it ynfoegjen de bocht út flein, de berm yn riden en dêr hoholden. De brânwacht, plysje en in ambulânse binne op it plak kaam foar helpferliening oan it slachtoffer. De persoan is behannele en nei it sikehûs oerbrocht.