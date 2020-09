Joey Veerman oer kompetysjestart: "Laten zien dat voorbereiding niet meetelt"

Foar Pawel Bochniewicz wie it in goede entree by de klup. "In dreamdebút", sa't er it sels neamt. Hy is bliid dat er in goal meitsje koe en de klup nei de oerwinning helpe koe.

"Goede, jonge spilers"

De Poal seit ûnder de yndruk te wêzen fan it nivo fan de Feansters: "It binne goede, jonge spilers". Sels is er ien fan de âldsten fan de klup. "Eltsenien docht eltse dei syn bêst om in bettere spiler te wurden."

Trainer Johnny Jansen oer de oerwinning: